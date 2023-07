Guvernul a aprobat denunțarea a două acorduri semnate la Moscova și Ialta

20:40

În Republica Moldova zac în paragină 250 de mii de hectare din totalul de 2 milioane de hectare de terenuri cu destinație agricolă. Cele mai multe terenuri pârloagă sunt în centrul țării – peste 115 mii de hectare și în sud – peste 81 de mii de hectare. O bună... The post Circa 250 de mii de hectare de terenuri agricole, lăsate în paragină appeared first on ALBASAT.