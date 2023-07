VIDEO Guvernul pregătește de cu vară… antiderapantul. Câți bani se alocă?

22:30

Un poștaș englez, Jonathan Plummer, în vârstă de 41 de ani, a băut până la 10 litri de apă pe zi, timp de doi ani. Bărbatul credea că are diabet, dar după mai multe controale medicale a aflat că are o tumoare pe creier. Tumora a fost descoperită în timpul unui examen oftalmologic, informează Mediafax. ”Aveam o sete constantă pe […] Articolul A bătu câte 10 litri de apă pe zi, crezând că are diabet. A avut un șoc când a aflat diagnoza apare prima dată în Realitatea.md.