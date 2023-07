Rusia extinde vârsta maximă de mobilizare militară cu cel puţin cinci ani

15:00

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat luni că Moscova ştie „foarte bine" că NATO şi Statele Unite furnizează informaţii Ucrainei, însă acesta nu este un motiv de rupere a relaţiilor diplomatice cu Occidentul, după atacul asupra podului peste Strâmtoarea Kerci.