Bătaie la bordul unui avion: două pasagere s-au luat la harță, avionul aterizînd de urgență 

16:30

Fostul premier, Vlad Filat spune că ceea ce a urmat după eliberare, presiunile și frica de a ajunge din nou după gratii nu se compară cu lovitura primită de el cînd a fost diagnosticat cu cancer.„Eu am ieșit din penitenciar, am ajuns acasă la părinți și nici nu am reușit să ne așezăm la masă au pornit cu declarațiile. Riscul că mă vor întoarce înapoi era iminent, probabilitatea era mare, presi