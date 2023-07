O persoană a decedat în urma unui atac nocturn asupra Odesei. Cele mai importante evenimente din a 510-a zi de război

10:45

Organizația studențească AIESEC în Chișinău continuă proiectul „On The Map” cu cea de-a 5 săptămână – Wine Week. În cadrul acesteia, tinerii vor avea șansa să descopere cultura vinurilor din Republica Moldova, participând la două excursii tematice. Сообщение Descoperă cultura vinurilor din Moldova împreună cu proiectul On The Map. Care sunt destinațiile появились сначала на #diez.