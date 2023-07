Ministrul rus al Sănătății le cere femeilor să nască, în loc să lucreze și învețe: „Cu cât mai repede, cu atât mai bine”

14:30

Fermierii din Republica Moldova apelează, din nou, la ajutorul statului. Agricultorii se plâng că grâul, orzul și rapița sunt vândute la prețuri mult mai mici în Moldova, comparativ cu alte țări. Reprezentanții Forța Fermierilor declară că, cu prețuri actuale la materia primă, agricultorii moldoveni suportă „pierderi enorme". Acestea ar varia între 3-6 mii per hectar […]