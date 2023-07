Recean promite mai mult sprijin pentru foștii deținuți politici și supraviețuitori ai deportărilor: „Sunt oameni de care trebuie să avem grijă”

14:10

Biroul politici de reintegrare a venit cu o reacție după ce liderul comuniștilor din stânga Nistrului Oleg Horjan a fost împușcat mortal. Instituția a condamnat omorul și a precizat că a propus crearea unei comisii de anchetă, sub egida Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), pentru investigarea crimei. „Cu deosebită consternare am aflat […] The post Omorul lui Horjan: Chișinăul propune o anchetă neutră, sub egida OSCE appeared first on NewsMaker.