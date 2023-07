Pe numele polițiștilor care au provocat o bătaie la o zonă de agrement din Suruceni a fost inițiată o anchetă de serviciu

19:30

Marina Tauber, eliberată din arest la domiciliu, din nou plasată sub control judiciar Deputata fostului partid „Șor”, Marina Tauber a fost eliberată astăzi din arest la domiciliu, fiind plasată sub control judiciar. Decizia a fost luată de magistrații Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. „Decizia de astăzi de a mă pune sub control judiciar este doar un pas spre lumină într-un dosar care ne-a calomniat întreaga echipă! Mulțumiri Președintelui nostru Ilan Șor pentru susținere și pentru că ne ins...