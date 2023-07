PAS, denunț la CNA: cere atragerea la răspundere a funcționarilor din Primăria Chișinău, implicați în acte de corupție

13:40

Republica Moldova cucerește noi medalii. Atleta Anna Berghii a câștigat trei medalii de aur la Cupa României, după ce s-a remarcat în probele 400 metri garduri, ștafeta mixtă 4×400 și 4×100 metri, anunță Comitetul Național Olimpic și Sportiv. În cadrul competiției, Dimitriana Bezede a câștigat atât la aruncarea discului (49,61 metri), cât și la aruncarea […]