Penuria de alimente și prețurile mari din Ungaria îi determină pe mai mulți maghiari să-și facă cumpărăturile în România

Un avion de vânătoare rusesc Su-25 s-a prăbuşit luni în apropierea țărmului în Marea Azov, momentul fiind surprins de martori de la fața locului. Deși pilotul s-a catapultat şi a fost recuperat de salvatori, el nu a mai putut fi resuscitat, transmite Digi24.ro. • A Russian Su-25 attack aircraft has crashed into the sea in the city of Yeysk, Krasnodar Krai, killing the pilot, the Russian edition Baza and the propaganda outlet TASS report. According to preliminary information, the attack aircraft...