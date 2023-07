ULTIMA ORĂ: Rusia lansează atacuri aeriene asupra oraşului Odesa

15:40

Locuitorii sectorului Ciocana al municipiului Chișinău au avut motive de sărbătoare. Magazinul „MERIȘOR” și-a deschis din nou ușile, dar într-un format nou și modern de supermarket. Acesta este punctul de pornire pentru modernizarea întregii rețele de magazine sociale, deschise la inițiativa lui Ilan Șor. La eveniment au participat sute de locuitori din sectorul Ciocana. „Acesta […] The post Un alt magazin „MERIȘOR”, într-un format nou și modern, a fost inaugurat în sectorul Ciocana al capitalei appeared first on Omniapres.