De ce sunt tergiversate dosarele de mare rezonanță? Răspunsul procurorului general interimar

Vicepremierul ucrainean Mihailo Fedorov a declarat luni după-amiaza că Podul Kerci a fost „sfâșiat” de drone maritime, părând a fi primul oficial de rang înalt de la Kiev care confirmă că Ucraina s-a aflat în spatele exploziilor care au avariat podul ce leagă Crimeea de Rusia continental, scrie Hotnews.ro. Într-o postare făcută pe Telegram și citată de revista The New Voice of Ukraine, Fedorov a promis de asemenea creșterea producției de drone ucrainene ca răspuns la un reportaj difuzat în urmă...