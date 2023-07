Preţurile cerealelor ”au explodat” după retragerea Rusiei din acord ..

13:00

Maia Sandu a afirmat că reforma justiției are rezultate modeste, chiar dacă voința politică și susținerea populară de a schimba lucrurile în acest domeniu sunt mai puternice ca niciodată. Președinta a menționat că există o rezistență mare din partea unor oameni din sistemul judecătoresc și din instituțiile anticorupție la eforturile de curățare a justiției de […] The post Maia Sandu: Reforma justiției este condiția primordială pentru aderarea țării la UE appeared first on Omniapres.