În ce țară trăiește cel mai bogat cerșetor din lume. Ce avere are și cu ce afaceri se ocupă

Potrivit presei din India, Bharat Jain are o avere considerabilă și e un afacerist de succes, dar cerșește în continuare pe străzile din Mumbai. India Times subliniază că bărbatul are o avere de peste un milion de dolari, deține un duplex în Mumbai, dar și două spații comerciale pe care le închiriază. Chiar dacă acum […] Articolul În ce țară trăiește cel mai bogat cerșetor din lume. Ce avere are și cu ce afaceri se ocupă apare prima dată în Bani.md.

