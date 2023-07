FOTO Primele fotografii de la Guvern cu ministrul Educației, Afacerilor Interne și cel al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

13:20

Meteorologii au emis Cod galben de caniculă. Avertizarea este valabilă până pe 18 iulie. Reprezentanții Serviciului Hidrometeorologic de Stat au anunțat că, în perioada 16-18 iulie, pe arii extinse temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33 și mai mult. Potrivit reprezentanților Serviciului, în condiții de Cod galben, vremea poate deveni periculoasă pentru anumite […]