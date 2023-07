LIVE Noi miniștrii desemnați depun jurământul de învestire în fața președintei Maia Sandu și a premierului Dorin Recean

13:50

Am exportat mai puțin, dar am importat mai mult. În primele cinci luni ale acestui an, valoare totală a produselor autohtone care au ajuns peste hotare a ajuns la 1,7 miliarde de dolari, ceea ce este mai puțin cu opt la sută comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, au crescut importurile cu 3,5 procente și au constituit 3,7 miliarde de dolari. Uniunea Europeană rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova.