Alaiba: 896 foști patentari deja au tranzitat spre activitate independentă. Am făcut o reformă bună, necesară și mult amânată

Construcția celui mai mare vas de croazieră, „Icon of the Seas”, s-a terminat și au început testele pe apă. Vasul va fi livrat în octombrie, după călătoria sa inaugurală și are prima călătorie programată în ianuarie 2024 către Insulele Caraibe. Biletele, care au pornit de la 1.800 de dolari de persoană, au fost deja vândute. […] Articolul Cea mai mare navă de croazieră din lume, pregătită de prima sa călătorie apare prima dată în Vocea Basarabiei.