Căldura extremă doboară recordurile de temperatură din SUA: „Trebuie să facem urgent ceva. E îngrijorător”

10:10

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a publicat lista celor mai bine plătite locuri de muncă vacante din Republica Moldova în luna iulie, conform declarațiilor agenților economici. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit topului realizat de ANOFM pentru identificarea celor mai atractive locuri de muncă, compania ZAW ENERGY S.R.L., specializată în sectorul energiei … The post Top 100 cele mai bine plătite locuri de muncă vacante din R. Moldova în luna iulie first appeared on ZUGO. Articolul Top 100 cele mai bine plătite locuri de muncă vacante din R. Moldova în luna iulie apare prima dată în ZUGO.