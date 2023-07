Cât costă concertele și evenimentele culturale organizate, anual, de Primăria Chișinău? Suma se ridică la zeci de milioane de lei

17:30

Compania Fly One a anunțat că zborul tur-retur Chișinău-Parma-Chișinău, planificat pentru data de 15 iulie, a fost anulat. Potrivit companiei, cursa avia a fost afectată din cauza grevei naționale din Italia, în sectorul transportului aerian. „Pasagerii care au avut bilete la această cursă sunt rugați să verifice emailul, mesajele SMS și notificările din aplicația mobilă […] The post Un zbor Fly One, anulat din cauza grevei naționale a personalului aeroportuar din Italia appeared first on NewsMaker.