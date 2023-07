În ultimele 24 de ore, mai multe hectare de culturi agricole și vegetație uscată au fost nimicite de flăcări în raioanele țării

16:00

„Politica e un domeniu care dintotdeauna m-a interesat. Eu am urmărit cu atenție ce se întâmplă în Republica Moldova și, atunci când am primit propunerea de a veni în fruntea unei formațiuni, nu am ezitat mult și am acceptat. Mai ales că, de doi ani, lucrurile în țara noastră degradează continuu. Politica e un domeniu […] Natalia Parasca, lider „Renaștere": „La moment ne aflăm într-un amplu proces de pregătire pentru alegerile din toamnă"