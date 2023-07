Carlos Alcaraz campion la Wimbledon – Al doilea trofeu de Grand Slam din carieră pentru spaniol, după o finală maraton cu Djokovic

10:40

Fostul premier Vlad Filat a vorbit despre premierul Recean după 100 de zile de la preluarea Guvernului. Filat spune că deocamdată nu avem un guvern funcțional, iar acualul premier Dorin Recean „face parte din categoria care vrea dar nu poate". „E una să fii ministru și altă premier, iar nota uitați-vă în sondaje. Atunci când ... Filat are câteva sfaturi pentru Recean – Are capacitate de muncă, nu știu dacă este lider.