Ilan Șor: Evghenia Guțul se pregătește să preia mandatul de bașcan, dar se confruntă cu un șantaj obraznic și deschis

O anchetă a fost deschisă, luni, după ce un vârf de deget a fost trimis într-o scrisoare la Palatul Élysée al Administrației Prezidențiale din Franța. Informația a fost dată joi de o sursă din cadrul poliţiei şi Parchetul Parisului, care a confirmat, astfel, o dezvăluire a revistei săptămânale franceze Valeurs actuelles, relatează AFP, potrivit News.ro. […] The post Șocant. Un vârf de deget a fost trimis într-o scrisoare la administrația președintelui Franței appeared first on Omniapres.