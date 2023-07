Ucraina recunoaște că desfășoară atacuri pe teritoriul Rusiei. ”De ce trebuie să cer permisiunea cuiva?”

08:10

NEXTA Fostul judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Stanislav Pavlovschi a venit cu noi informații după ce pe data de 15 iunie 2023 a sesizat Procuratura Generală, identificând numele său într-o listă apărută pe internet. Aceasta cuprinde zeci de nume de judecători și avocați care ar urma să fie „eliminați din sistem”. Stanislav Pavlovschi continuarea […] The post Stanislav Pavlovschi: Procuratura Anticurupție nu neagă aplicarea în privința mea a măsurilor speciale de investigații first appeared on NEXTA.