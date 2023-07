În bugetul asigurărilor sociale s-au acumulat mai mulți bani decât s-a planificat

20:00

„În două capitale europene, în care am avut evenimente organizate sub auspiciile Ministerului de Externe, Berlin și Londra, am văzut o expertiză bună în ce privește dosarul transnistrean și o înțelegere bună a contextului, ținând cont de războiul din Ucraina și de evoluțiile generale din zona Mării Negre”, a declarat vicepremierul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian, la emisiunea Punctul pe AZi de la TVR MOLDOVA.