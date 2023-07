Pe 16 iulie, circulația rutieră pe bulevardul Moscova va fi suspendată. Cum va circula transportul public

08:30

Rodion Savin are 34 de ani, e divorțat și este din Ungheni. Și-a început cariera profesională la Poliția de Frontieră. Acolo a lucrat din 2009 timp de câțiva ani. Apoi a făcut o pauză. În 2014, Rodion s-a angajat în Regimentul de Rachete Antiaeriene, o unitate militară din Armata Națională care apără și spațiul aerian …