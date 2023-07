Anastasia Nichita a cucerit medalia de aur la turneul din seria Ranking Series

17:20

Vot final în Parlamentul European pentru prelungirea cu un an a măsurii de liberalizare a comerțului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Potrivit eurodeputatului Siegfried Mureșan, astfel se dorește ca Republicii Moldova să-i fie oferit cât mai mult acces pe piața europeană în condițiile în care războiul din Ucraina a...