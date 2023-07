FSB susține că ar fi împiedicat pregătirea asasinării jurnalistelor Simonian și Sobceak

19:50

Schimbări în orarul de zbor pentru 13 iulie al comapaniei Fly One. Cursa Chișinău-Tel Aviv a fost anulată, iar zborul Chișinău-Heraklion întârzie. Reprezentanta operatorului aerian a declarat, pentru NM, că ambele zboruri au fost afectate de defecțiunea unei aeronave a companiei SkyUp, care ar fi trebuit să efectueze inițial cursele avia. Potrivit tabelului de la […] The post Un zbor Fly One a fost anulat, iar altul întârzie. Explicația operatorului aerian appeared first on NewsMaker.