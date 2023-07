VIDEO La un pas de tragedie. Un tânăr, salvat după ce s-a aruncat în gol de pe un pod din Chișinău

18:00

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Radu Marian a devenit membru al Biroului permanent al Parlamentului. Radu Marian a preluat poziția deputatului Partidului „ȘOR" Denis Ulanov, în legătură cu faptul că formațiunea a fost recent declarată neconstituțională. În cadrul ședinței legislativului din 13 iulie, deputata PAS Veronica Roșca a prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea […]