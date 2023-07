Ce carte mai citim? Taisia Gîrlea Crudu recomandă un roman ce face referință la cel de-al Doilea Război Mondial

09:00

Fly One aduce vești bune, au lansat o cursă nouă, cu destinația München. Începând cu data de 12 iulie, curent pasagerii sunt așteptați la bordul aeronavelor. Despre această noutate au anunțat pe pagina lor de Facebook. „O nouă cursă lansatã: Chișinău – München ! La data de 12 iulie 2023, am avut bucuria de a […] Articolul Compania aeriană Fly One a lansat o nouă cursă! Avioanele cu destinația Chișinău-München vă așteaptă la bordul lor! apare prima dată în ea.md.