Generalul Zalujnîi, despre atacurile în interiorul Rusiei: „Dacă partenerii noștri se tem că le vom folosi armele, vom ucide cu ale noastre”

Pedeapsă sub formă de 4 ani de închisoare pentru șoferița de troleibuz, care a accidentat o elevă, în sectorul Ciocana al capitalei. Dintre acești ani, femeia urmează să execute un termen de 2 ani și 6 luni într-un penitenciar de tip deschis. Aceasta este decizia pronunțată astăzi, 14 iulie, de către magistrații Judecătoriei Buiucani. „Termenul rămas de pedeapsă sub formă de închisoare, pe un termen de 1 an și 6 luni după ispășirea termenului real stabilit, se suspendă pe o perioadă de probațiun...