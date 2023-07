Elena Dragalin intervine în scandalul diplomei fiicei sale, șefa Procuraturii Anticorupție

14:40

Şeful serviciului de informaţii externe al Rusiei, Serghei Narâşkin, afirmă că a discutat telefonic la sfârşitul lui iunie cu omologul său american, directorul CIA (Agenţia Centrală de Informaţii) William Burns, pe tema "ce e de făcut cu Ucraina", transmite miercuri agenţia TASS, preluată de Reuters. Ziarele americane New York Times şi Wall Street Journal au […]