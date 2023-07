Șoferița care a lovit mortal o fetiță cu troleibuzul la Ciocana și-a aflat pedeapsa

13:20

300 de întreprinderi mici și mijlocii din Republica Moldova, preponderent din zonele rurale, vor primi finanțare nerambursabilă europeană prin intermediul proiectului "UE pentru IMM-uri" pentru a-și crea, dezvolta, extinde sau internaționaliza afacerile. Pentru acest lucru, Uniunea Europeană a alocat 8 milioane de euro sub formă de fonduri nerambursabile pentru cofinanțarea a șapte programe de stat …