Un adolescent este acuzat că a vrut să pună o bombă într-o clădire guvernamentală

La un an după ce a publicat primele sale imagini din cosmos, telescopul spaţial James Webb a oferit, miercuri, o nouă imagine spectaculoasă, surprinzând naşterea unor stele similare cu Soarele nostru. Jeturile roşii de hidrogen domină imaginea, provocate de stelele în formare care ies din coconii lor de praf.