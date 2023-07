Ilegalitățile în construcții vor fi sancționate mai dur. Ce amenzi se riscă

08:20

Președintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, la finalul summit-ului NATO de la Vilnius, că România a pledat pentru susținerea „partenerilor vulnerabili, în special Republica Moldova” și a anunțat o nouă contribuție financiară pentru Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „În cadrul Summitului, am reafirmat necesitatea sprijinului consolidat al NATO pentru partenerii vulnerabili, în special pentru … The post România a anunțat o nouă contribuție financiară pentru R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul România a anunțat o nouă contribuție financiară pentru R. Moldova apare prima dată în ZUGO.