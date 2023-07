EURO-MED REACT 2023 // Salvatorii și-au testat abilitățile de intervenție în situații de risc

15:50

Săptămână de foc în România. Potrivit meteorologilor, astăzi a fost cea mai caldă zi din an, cu maxime de până la +41 C, dar acestea ar putea crește. Vremea toridă se va menține până la sfârșitul săptămânii. 20 de județe sunt sub Cod Portocaliu de caniculă, inclusiv Bucureștiul.