300 de noi afaceri din Moldova vor fi susținute de Uniunea Europeană

21:30

Fiodor Ghelici consideră că atacatorul de pe Aeroportul Internațional Chișinău a fost intenționat rănit grav ca să nu supraviețuiască. Potrivit lui, în bărbatul din Tadjikistan au fost trase cel puțin 10 gloanțe, astfel încât acesta să moară și să nu mai facă declarații despre cum s-a produs incidentul. Fiodor Ghelici... The post Fiodor Ghelici crede că atacatorul de la aeroport a fost intenționat rănit grav ca să nu supraviețuiască appeared first on ALBASAT.