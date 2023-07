Cristian Hrituc: Dacă Maia Sandu și PAS nu se distanțează de acest caz, o să vină momentul să deconteze

07:30

Directorul general al companiei energetice austriece OMV, Alfred Stern, a declarat pentru Financial Times că firma sa nu intenționează să renunțe la contractul de furnizare pe termen lung încheiat cu gigantul rus Gazprom, semnat în 2018 și valabil până în 2040, scrie The Kyiv Independent. „Atât timp cât Gazprom va furniza gaze (…), noi vom […] The post OMV va continua să importe gaze ruseşti appeared first on Omniapres.