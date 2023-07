Gata cu reclamele zgomotoase de la TV? Modificările aprobate de Parlament, privind Codul serviciilor media audiovizuale

16:20

Maib cu susținerea Visa au dat o petrecere plină de eleganță și atmosferă distinsă, celebrând împreună cu comunitatea clienților alto un an de la lansarea serviciului de premium banking. În cifre, un an de alto înseamnă: — mii de clienți care formează comunitatea alto; — 12 zone dedicate alto, în capitală și regiunile țării; — 16 manageri alto dedicați; — 365 de zile de experiențe fericite pentru comunitatea alto. În experiențe, alto înseamnă: — deservire personalizată; — manager personal; — concierge dedicat; — asistență 24/7; — produse […] The post Comunitatea alto invitată la un eveniment select pentru a celebra un an de next level premium banking în Moldova appeared first on NewsMaker.