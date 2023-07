MAEIE îi cere Rusiei să nu se implice în treburile interne ale Republicii Moldova

09:10

Să vă spun mai întâi iată ce. Am fost acum o lună în Germania. Într-o dimineață am mers cu un prieten german la o cafenea dintr-un cartier frumos al Berlinului. Și acolo am remarcat un lucru curios. Chelnerii scoseseră din local mai multe prăjituri și le-au pus pe o măsuță lângă intrare. La început, […] Articolul Un traseu al pâinii: magazin-depozit-tomberon apare prima dată în Vocea Basarabiei.