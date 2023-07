Grupul Wagner a predat armatei ruse peste 2000 de echipamente militare şi 20.000 de arme

16:00

Europarlamentarul român Siegfried Mureşan a anunțat că Parlamentul European a prelungit cu un an măsura de liberalizare a comerțului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană „Tocmai am votat cu largă majoritate în plenul Parlamentului European – 577 de voturi „pentru", 36 „împotrivă" și 18 abțineri – regulamentul care prelungește cu un an măsura de liberalizare a comerțului dintre R. Moldova și UE"