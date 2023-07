Guvernul a dat curs inițiativei președintelui Sandu și a aprobat crearea Centrului de Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării

22:40

Turneul de tenis de la Wimbledon începe pe 3 iulie 2023 și va dura până pe 17 iulie. Wimbledon este cel de-al treilea Grand Slam al anului și singurul care se desfășoară pe iarbă. Miză istorică pe partea masculină de tablou, acolo unde Novak Djokovic încearcă să îl egaleze pe Roger Federer, cel care are ... Începe turneul de tenis de la Wimbledon, cel de-al treilea Grand Slam al anului – Cine sunt marii favoriți și care sunt mizele