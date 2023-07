VIDEO: Farul o învinge cu emoții pe Sheriff, iar calificarea se decide la Tiraspol

12:30

Irina Vlah declară că mandatului de bașcan UTA Găgăuzia, au fost construite 11 clădiri de la zero și peste 900 de kilometri de drumuri au fost construite din anul 2015 în Găgăuzia. Astăzi, am împărtășit experiența de succes în dezvoltarea infrastructurii cu primarul orașului Căușeni, domnul Anatolie Donțu, aflat într-o vizită în Găgăuzia împreună cu […] The post Irina Vlah: Am împărtășit experiența de succes în dezvoltarea infrastructurii cu primarul orașului Căușeni appeared first on Omniapres.