China solicită publicarea rapidă a rezultatelor anchetei în cazul exploziilor de la gazoductul Nord Stream

Opt oraşe mari se află sub cod roşu de caniculă în Italia, ţară care se confruntă cu al doilea val de căldură din această vară.Orașele italiene Bologna ,Viterbo, Florenţa, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti şi capitala țării, Roma, se află sub Cod Roșu de caniculă.Plasarea unui oraş sub cod roşu de caniculă de către Ministerul Sănătăţii presupune o căldură atît de intensă încît reprezintă o