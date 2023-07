O echipă de moldoveni a luat premiul cel mare la Hacking Big Numbers by Veridion. Au găsit o soluție pentru modernizarea site-urilor învechite

20:10

Deputatul PAS și candidatul formațiunii la funcția de primar al capitalei Lilian Carp efectuează o vizită oficială în România. Acesta a avut întrevederi cu primarul de București Nicușor Dan și edilul Buzăului Constantin Toma. După întrevederea cu primarul capitalei române, Lilian Carp a declarat că Chișinăul, la fel ca și Bucureștiul are pe agenda publică, […] The post FOTO Lilian Carp efectuează o vizită oficială în România: a avut întrevederi cu primarii din București și Buzău appeared first on NewsMaker.