Guțul: „Mi-au propus să-mi defăimez colegii”; Procuratura Anticorupție: I-au fost explicate drepturile, un exercițiu ordinar

17:20

Comunitatea alto invitată la un eveniment select pentru a celebra un an de next level premium banking în Moldova Maib cu susținerea Visa au dat o petrecere plină de eleganță și atmosferă distinsă, celebrând împreună cu comunitatea clienților alto un an de la lansarea serviciului de premium banking. - 12 zone dedicate alto, în capitală și regiunile țării; - 365 de zile de experiențe fericite pentru comunitatea alto. „Suntem încântați de rezultatele primului an de activitate a alto și de experienț...