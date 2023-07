Pretențiile lui Zelenski i-au înfuriat pe aliați: ”Oamenii ar vrea să vadă un pic de recunoștință”. ”Știi, nu suntem Amazon”

12:00

Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a adresat o scrisoare deschisă Prim-ministrului Dorin Recean, în care menționează că a primit mai multe mesaje din teritoriu cu privire la faptul că autoritățile locale nu-și pot onora obligațiunile pentru lucrările efectuate de diverse firme, din motiv că transferurile de la bugetul de stat nu vin în modul