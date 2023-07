foto | Bărbat găsit mort pe plaja din Vadul lui Vodă. Ce s-a întâmplat cu el

11:30

Aproape 60.000 de femei fac parte din forța de apărare a Ucrainei. Multe dintre aceste femei-soldat își apără țara în uniforme cu câteva numere mai mari și veste antiglonț mult prea grele, împiedicându-se pe câmpul de luptă în bocancii la fel de uriași. Dincolo de mobilitatea redusă, care le poate afecta viteza de reacție în … The post Cum arată viața femeilor-soldat din Ucraina: „După un an de război, avem un buchet de tot felul de probleme de sănătate” first appeared on ZUGO. Articolul Cum arată viața femeilor-soldat din Ucraina: „După un an de război, avem un buchet de tot felul de probleme de sănătate” apare prima dată în ZUGO.