PSDE, despre cazul de la Aeroport: Nici o demisie, nici o claritate – Autoritățile fie ascund ceva, fie nu sunt în stare să efectueze o anchetă

22:50

Atacul armat de pe Aeroportul Internațional Chișinău demonstrează că există breșe grave în sistemul nostru de securitate, iar acest incident tragic nu poate trece fără urmări. Din păcate, actul terorist de astăzi ne-a costat viața a doi cetățeni, prin urmare, se cer măsuri dure și categorice, pentru a nu admite în viitor astfel de tragedii. ... Se cere demisia șefului Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi – Dacă nu este în stare să asigure securitatea subordonaților nu are dreptul moral să-i reprezinte și să-i conducă.