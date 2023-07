Cele mai frecvente tipuri de dureri de cap: Cauze, simptome și abordări de tratament

13:50

Pierderea vederii se referă la pierderea completă sau parțială a vederii. În funcție de cauză, aceasta poate apărea brusc sau treptat, în timp, și la unul sau la ambii ochi. Unele tipuri de pierdere a vederii sunt temporare sau reversibile. Pierderea vederii este relativ frecventă. Potrivit Centers for Disease Control and Prevention (CDC), problemele de vedere se numără printre primele 10 dizabilități la adulți și una dintre cele mai răspândite dizabilități la copii. CDC estimează că 12 milioane de persoane cu vârsta de 40 de ani sau mai mult din Statele Unite au o formă de deficiență vizuală, inclusiv peste 1 milion de persoane care sunt oarbe. Experții sugerează că acest număr ar putea să se dubleze până în 2050, din cauza ratelor în creștere ale diabetului și ale altor boli cronice din SUA, împreună cu o populație care îmbătrânește rapid. Există multe cauze posibile ale pierderii parțiale sau complete a vederii, inclusiv afecțiuni medicale, leziuni, migrene și îmbătrânire. Acest articol analizează diferitele tipuri de pierdere a vederii, cauzele pierderii bruște sau treptate a vederii, tratamentele și metodele de adaptare. Tipuri de pierdere a vederii Pierderea vederii este termenul pentru pierderea capacității de a vedea corect. Există diferite tipuri de pierdere a vederii, iar acestea pot fi cauzate de diferite boli sau afecțiuni, inclusiv: pierderea vederii centrale, sau dificultatea de a vedea lucruri în centrul vederii pierderea vederii periferice, sau dificultatea de a vedea lucruri din colțul ochilor pierderea generală a vederii, atunci când o persoană poate să nu poată vedea absolut nimic orbire nocturnă, când o persoană are probleme de vedere în condiții de lumină slabă vedere încețoșată sau încețoșată, când vederea unei persoane pare neclară sau ca și cum ar privi printr-un filtru O persoană poate, de asemenea, să se trezească în imposibilitatea de a vedea forme sau să vadă doar umbre. Cauzele pierderii bruște a vederii Pierderea bruscă a vederii este o pierdere a vederii care apare pe o perioadă de câteva secunde sau minute până la câteva zile. Ea poate fi cauzată de o varietate de afecțiuni. Migrenă Multe persoane care suferă de migrenă experimentează simptome vizuale, cunoscute sub numele de aura de migrenă. Aproximativ 25-30% dintre persoanele cu migrenă au simptome de aură vizuală. Pentru unii, aceasta presupune să vadă linii în zig-zag, sclipiri sau pete. Pentru alții, aceasta implică o vedere în tunel, o pierdere completă a vederii sau pierderea vederii în partea stângă sau dreaptă. Aceste tulburări vizuale sunt adesea, dar nu întotdeauna, însoțite de o durere de cap. Ele tind să dureze mai puțin de o oră și, de obicei, persistă timp de 10-30 de minute. Unele dispar după câteva secunde. Tratamentul pentru migrenă poate implica analgezice și rămânerea într-o cameră întunecată, departe de lumini puternice și sunete puternice. Keratită keratita, sau inflamația corneei, este o afecțiune care poate apărea mai frecvent la persoanele care poartă lentile de contact decât la cele care nu poartă. Keratita poate fi cauzată de o infecție sau de o leziune a ochiului. Simptomele includ: vedere încețoșată Durere sensibilitate la lumină pierderea vederii Această afecțiune este temporară. Conjunctivită Cunoscută și sub numele de conjunctivită, conjunctivita poate provoca pierderea vederii. Conjunctivita este o infecție sau o inflamație a conjunctivei. Poate provoca, de asemenea, încețoșare, roșeață, durere sau dificultăți de vedere. Conjunctivita este temporară și, de obicei, se rezolvă de la sine. Pentru conjunctivita bacteriană, picăturile oftalmice antibiotice pot ajutaSursa de încredere. Tulburarea ochilor Dacă o persoană se holbează prea mult timp la un ecran, poate începe să își piardă vederea și să perceapă că lucrurile la care se uită sunt neclare. Acest lucru este, de obicei, temporar și poate fi rezolvat prin îndepărtarea de ecran și lăsarea ochilor să se odihnească. Practicarea regulii 20-20-20-20 poate ajuta la prevenirea oboselii ochilor. Aceasta înseamnă că o persoană se uită de la ecran la fiecare 20 de minute, la ceva aflat la 6 metri distanță, timp de 20 de secunde. Abraziunea corneei Leziunile la nivelul ochiului pot provoca, de asemenea, pierderea bruscă a vederii. În funcție de cât de gravă este leziunea, aceasta ar putea fi temporară sau permanentă, iar tratamentul poate varia. Este posibil ca oamenii să dorească să consulte un medic oftalmolog pentru a evalua gravitatea leziunii oculare. Cauze ale pierderii treptate a vederii Pierderea vederii nu este întotdeauna bruscă. Uneori, aceasta se poate întâmpla pe o perioadă lungă de timp. Degenerarea maculară legată de vârstă Degenerescența maculară legată de vârstă (AMD) este o boală oculară care poate avea un impact asupra vederii centrale a unei persoane. AMD este una dintre principalele cauze ale pierderii vederii la persoanele cu vârsta de peste 50 de ani. Aceasta poate apărea foarte treptat sau destul de rapid. Pentru mulți oameni, aceștia încep să vadă o zonă neclară în apropierea centrului vederii, care poate crește în dimensiune în timp. Glaucom Glaucomul este un grup de boli care deteriorează nervul optic, care este situat în partea din spate a ochiului unei persoane. Simptomele glaucomului pot apărea atât de treptat încât o persoană poate să nu știe că suferă de această boală până când nu face un examen oftalmologic. Acesta poate apărea la unul sau la ambii ochi. Fără tratament, glaucomul poate provoca în cele din urmă orbire, începând cu vederea periferică. Medicii folosesc câteva tipuri diferite de tratament pentru glaucom, inclusiv medicamente (de obicei picături pentru ochi), tratament cu laser și intervenții chirurgicale, doar că tratamentul nu poate inversa daunele deja cauzate. Retinopatia diabetică Retinopatia diabetică este o afecțiune care cauzează pierderea vederii și orbirea la persoanele cu diabet. Aceasta afectează vasele de sânge din retină, care este stratul de țesut sensibil la lumină din partea din spate a ochiului. Orice persoană cu orice tip de diabet poate face retinopatie diabetică, așa că este important ca o persoană cu diabet să facă examinări regulate ale ochilor pentru a o depista din timp. Nu există întotdeauna simptome notabile în stadiile incipiente. Tratamentul poate implica medicamente, tratament cu laser sau intervenție chirurgicală. În 90% din cazuri, orbirea legată de diabet poate fi prevenită. Lăsată netratată, retinopatia diabetică poate evolua spre orbire totală și permanentă. Când să consultați un medic Multe tipuri de deficiențe de vedere pot fi prevenite prin diagnosticare precoce și tratament rapid. Dacă o persoană observă că își pierde vederea, ar trebui să își facă o programare la medicul de familie pentru a o verifica. S-ar putea să nu fie nimic îngrijorător, dar este mai bine să obțineți o opinie profesională. Dacă simptomele de pierdere a vederii sunt însoțite de oricare dintre următoarele simptome, o persoană ar trebui să solicite imediat asistență medicală: dureri de cap severe dificultăți de vorbire cădere a feței pierderea controlului muscular pe o parte a corpului dureri oculare severe Acestea ar putea fi semne ale unui accident vascular cerebral sau ale unei alte afecțiuni medicale grave. Diagnostic Dacă o persoană se confruntă cu o pierdere bruscă a vederii, aceasta trebuie tratată ca o urgență medicală și trebuie să solicite rapid asistență medicală. Pentru a diagnostica pierderea vederii, un medic poate efectua un examen oftalmologic. Aceștia pot lumina cu o lumină în ochii persoanei sau îi pot cere să citească literele de pe o diagramă pentru a le măsura vederea. Diagnosticul poate include, de asemenea, un examen neurologic pentru a testa funcția ochilor și a creierului. Modalitățile de a face față pierderii parțiale sau totale a vederii pot include: amebajarea locuinței pentru a face mai ușor de navigat terapia prin vorbire aderarea la un grup de sprijin învățarea limbajului Braille utilizarea unui câine ghid Prevenire Nu este întotdeauna posibil să se prevină pierderea vederii, deși oamenii pot lua măsuri pentru a avea grijă de sănătatea ochilor lor. Oamenii pot practica o bună sănătate a ochilor prin luarea următoarelor măsuri: Odihna ochilor. Luați o pauză de la privitul la un ecran la fiecare 20 de minute pentru a privi la ceva aflat la aproximativ 6 metri distanță timp de 20 de secunde. Purtarea de ochelari de protecție. Purtați ochelari de protecție sau ochelari de protecție atunci când desfășurați anumite activități, cum ar fi practicarea anumitor sporturi, efectuarea de lucrări de construcții sau reparații la domiciliu. Purtarea ochelarilor de soare. Alegeți ochelari de soare care protejează ochii de 99-100% din radiațiile UVA și UVB. Efectuarea unor examene oftalmologice periodice, cunoașterea riscului de boli oculare, o alimentație sănătoasă și renunțarea la fumat pot contribui, de asemenea, la protejarea ochilor. Cuvinte cheie: pierderea vederii tipuri simptome Sursa foto: neurologyoffice.com Sursa: www.medicalnewstoday.com