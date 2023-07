Un mic oraş din nordul Emiratelor Arabe Unite vrea să ia faţa Dubaiului şi să devină noul rai al super-bogaţilor

08:20

Opt oraşe din Italia, sub cod roşu de caniculă Opt oraşe din Italia se află sub cod roşu de caniculă și valul actual de căldură este prognozat să dureze toată săptămâna, fiind aşteptate temperaturi de peste 40 de grade Celsius. Bolzano, Florenţa, Frosinone, Latina, Perugia şi Torino s-au alăturat capitalei Roma şi oraşului Rieti, care se aflau deja sub cod roşu luni, în timp ce Italia se confruntă cu cel de-al doilea val de căldură din această vară, scrie Agerpres. Roma, Rieti, Florenţa, Frosino...